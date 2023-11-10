Многие не знают, что это преступление: Латвия стала раем для "денежных мулов"

Как сообщает Latvijas Avīze, мошенники ищут регионы и страны, где люди готовы за небольшое вознаграждение в несколько сотен евро получать на свое имя "грязные" деньги, которые необходимо легализовать, то есть становятся так называемыми денежными мулами.

Латвия в последние годы показала себя именно такой страной, поскольку

многие люди не знают, что это уголовное преступление,

которое наказывается лишением свободы на срок от 3 до 12 лет, если лица, занимающиеся отмыванием денег, входят в организованную группу или совершают его в крупных размерах.

Например, по одному из таких дел организатор, который уже осужден, вовлек в преступную деятельность 95 человек. "Нередки случаи, когда человек предоставляет доступ к номеру своего счета, на который перечисляются деньги, а затем мул получает задание либо перевести деньги третьему лицу, либо снять часть денег и передать их кому-то наличными. Варианты могут быть самыми разными и зависят от требований организатора преступления", - поясняет прокурор.