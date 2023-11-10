К повреждению кабеля между Эстонией и Швецией приложили руку люди

"Согласно собранным в ходе уголовного производства сведениям, судно принадлежит компании, зарегистрированной в Китае, а поскольку судно не находится в водах Эстонии, Департамент полиции безопасности не может осуществлять процессуальные действия, связанные с судном или людьми, находящимися на его борту. Поэтому мы подготовили запрос о правовой помощи Китая, чтобы правоохранительные органы Китая в рамках международного сотрудничества осуществили процессуальные действия, связанные с судном и его экипажем по эстонскому уголовному производству и, в частности, и помогли прояснить обстоятельства произошедшего", - сообщила государственный прокурор Трийну Олев.