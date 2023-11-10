Финляндия установила, кому принадлежит найденный на месте повреждения газопровода якорь

"Сейчас можно констатировать, что якорь, поднятый со дня моря 24 октября, по техническим данным соотносится с якорем для Newnew Polar Bear", - заявил инспектор уголовной полиции Финляндии Ристо Лохи.

По его словам, на якоре нашли следы краски, которая нанесена и на газопровод.

Расследование повреждения газопровода Balticconnector продолжается уже месяц.

Как писал RUS TVNET в октябре, судно NewNew Polar Bear возвращалось из Шанхая с остановкой в Калининграде и направлялось в порт Санкт-Петербург, куда прибыло вечером 8 октября. Контейнеровоз шел со скоростью 11 узлов, но по неизвестной причине при подходе к Balticconnector - в 1.19 по эстонскому времени - начал снижать скорость, пока не достиг 9,5 узлов. В 1.24 ночи вновь был зафиксирован рост скорости судна более 11 узлами. В этот период Polar Bear проходил над Balticconnector.

NewNew Polar Bear 169 метров в длину и 27 метров в ширину. Ранее называлось Baltic Fulmar и Reinbek. Судно вмещает 1638 морских контейнеров.

Утечка в финской экономической зоне была обнаружена 8 октября, позже выяснилось, что повреждены также эстонско-финский и эстонско-шведский кабели связи.

Хотя первоначально повреждение кабелей связи и газопровода не связывали, сегодня госпрокуратура сообщила, что распространила уголовное расследование, связанное с эстонско-финским кабелем связи, и на инцидент с эстонско-шведским кабелем связи.