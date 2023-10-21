Фото ⟩ Найден объект, который, вероятно, повредил газопровод Balticconnector

Криминальная полиция Финляндии сообщила, что обнаружила в Балтийском море тяжелый предмет, который мог повредить газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию.
Полиция Финляндии заявила, что расследует, связан ли найденный в море объект с повреждением трубопровода, сообщает финское общественное СМИ Yle.
"Расследование подтвердило, что повреждение было вызвано внешним механическим воздействием, и исходя из имеющейся информации нет оснований подозревать, что повреждение газопровода было вызвано взрывом", - заявили в полиции.
#Merivoimat syväsukeltajat #Balticconnector:lla kuluneella viikolla. Sukeltajat kartoittivat jälkiä, vaurioita ja kohteita kaasuputken ympäristössä. Kuvia ja näytteitä hyödynnetään @krp_poliisi tutkinnassa. Sukellustyöt vaativat huolellista suunnittelua, valmistelua ja kokemusta. pic.twitter.com/OC0efi2Khq— Merivoimat - Finska Marinen - The Finnish Navy (@Navyfi) October 20, 2023
Полиция сообщила, что был обнаружен тяжелый предмет, и власти сейчас выясняют, связан ли этот предмет с повреждением газопровода.
Объект находится на морском дне, поэтому определить, что это такое, пока не представляется возможным. По словам полиции, власти планируют поднять объект, а затем приступить к его изучению.
Полиция также установила, что
контейнеровоз NewNew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской судоходной компании, находился рядом с Balticconnector, когда в газопроводе упало давление.
Newnew Polar Bear is nominally a chinese vessel but the parent company is (wait for it) ... russian! https://t.co/JfjJqG24tq— Aki Heikkinen (@akihheikkinen) October 20, 2023
Полиция сейчас выясняет, могло ли судно быть причастно к повреждению трубопровода. Финляндия будет сотрудничать с китайскими властями в этом расследовании.
Как сообщалось, соединяющий Финляндию и Эстонию подводный газопровод 8 октября был закрыт из-за непривычного падения давления, которое могло быть вызвано утечкой газа, сообщили финский оператор газовых систем Gasgrid и эстонский оператор Elering.
Работа газопровода возобновится не раньше апреля 2024 года. Повреждения получил также и телекоммуникационный кабель, проложенный по дну моря между двумя странами.
Финляндия расследует причины повреждения газопровода в финских водах, а повреждение кабеля связи в эстонских водах расследуют власти Эстонии.
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