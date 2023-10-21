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Фото ⟩ Найден объект, который, вероятно, повредил газопровод Balticconnector

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Балтийское море
Балтийское море Фото: Schutterstock.com

Криминальная полиция Финляндии сообщила, что обнаружила в Балтийском море тяжелый предмет, который мог повредить газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию.

Полиция Финляндии заявила, что расследует, связан ли найденный в море объект с повреждением трубопровода, сообщает финское общественное СМИ Yle.

"Расследование подтвердило, что повреждение было вызвано внешним механическим воздействием, и исходя из имеющейся информации нет оснований подозревать, что повреждение газопровода было вызвано взрывом", - заявили в полиции.

Полиция сообщила, что был обнаружен тяжелый предмет, и власти сейчас выясняют, связан ли этот предмет с повреждением газопровода.

Объект находится на морском дне, поэтому определить, что это такое, пока не представляется возможным. По словам полиции, власти планируют поднять объект, а затем приступить к его изучению.

Полиция также установила, что

контейнеровоз NewNew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской судоходной компании, находился рядом с Balticconnector, когда в газопроводе упало давление.

Полиция сейчас выясняет, могло ли судно быть причастно к повреждению трубопровода. Финляндия будет сотрудничать с китайскими властями в этом расследовании.

Как сообщалось, соединяющий Финляндию и Эстонию подводный газопровод 8 октября был закрыт из-за непривычного падения давления, которое могло быть вызвано утечкой газа, сообщили финский оператор газовых систем Gasgrid и эстонский оператор Elering.

Работа газопровода возобновится не раньше апреля 2024 года. Повреждения получил также и телекоммуникационный кабель, проложенный по дну моря между двумя странами.

Финляндия расследует причины повреждения газопровода в финских водах, а повреждение кабеля связи в эстонских водах расследуют власти Эстонии.

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