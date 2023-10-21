Фото ⟩ Найден объект, который, вероятно, повредил газопровод Balticconnector

Newnew Polar Bear is nominally a chinese vessel but the parent company is (wait for it) ... russian! https://t.co/JfjJqG24tq — Aki Heikkinen (@akihheikkinen) October 20, 2023

Полиция сейчас выясняет, могло ли судно быть причастно к повреждению трубопровода. Финляндия будет сотрудничать с китайскими властями в этом расследовании.

Как сообщалось, соединяющий Финляндию и Эстонию подводный газопровод 8 октября был закрыт из-за непривычного падения давления, которое могло быть вызвано утечкой газа, сообщили финский оператор газовых систем Gasgrid и эстонский оператор Elering.

Работа газопровода возобновится не раньше апреля 2024 года. Повреждения получил также и телекоммуникационный кабель, проложенный по дну моря между двумя странами.

Финляндия расследует причины повреждения газопровода в финских водах, а повреждение кабеля связи в эстонских водах расследуют власти Эстонии.