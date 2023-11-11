В Исландии произошли землетрясение; возможно извержение вулкана

"Суперинтендант национальной полиции (...) объявляет чрезвычайную ситуацию в области гражданской обороны в связи с интенсивной сейсмической активностью к северу от Гриндавика", - говорится в сообщении Департамента гражданской обороны и управления чрезвычайными ситуациями.

"Землетрясения могут быть сильнее уже произошедших, и этот ряд событий может привести к извержению", - предупреждает администрация страны.

Бюро метеорологии Исландии сообщило, что извержение вулкана может произойти через "несколько дней".

Гриндавик с населением около 4000 человек расположена примерно в трех километрах к юго-западу от района, где в пятницу были зафиксированы землетрясения. Есть планы эвакуировать этот населенный пункт в случае извержения.

В пятницу вечером два сильных землетрясения ощущались и в 40 километрах от Рейкьявика, а также на значительной части южного побережья страны.

По предварительным данным Бюро метеорологии Исландии, магнитуда сильнейшего землетрясения составила 5,2.

В пятницу полиция перекрыла дорогу в Гриндавик из-за ущерба, нанесенного толчками.

С конца октября на полуострове Рейкьянес было зарегистрировано 24 000 афтершоков.

В четверг из-за подземных толчков была временно закрыта Голубая лагуна, популярная туристическая достопримечательность с геотермальными бассейнами и роскошными отелями.