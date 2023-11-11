Макрон призвал Израиль "остановить убийство женщин и младенцев" в Газе

Ответ Нетаньяху на призыв Макрона прекратить бомбардировки Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху быстро ответил на заявления Макрона. "Ответственность за любой ущерб мирным жителям лежит на ХАМАСе - ИГ, а не на Израиле, - говорится в заявлении офиса премьер-министра Израиля в соцсети X. - Следует помнить, что Израиль вошел (в сектор Газа. - Ред.) из-за того, что эта террористическая организация совершила жестокое убийство сотен израильтян и удерживает в заложниках более 200 израильтян".

"В то время как Израиль делает все возможное, чтобы пощадить мирных жителе, и призывает их покинуть зоны боевых действий, ХАМАС использует их в качестве "живого щита" и делает все, чтобы они не смогли уйти в более безопасные районы", - подчеркивается также в заявлении офиса премьер-министра Израиля.

"Преступления, которые ХАМАС совершает сегодня в Газе, завтра осудят в Париже, Нью-Йорке и по всему миру", - указано в документе.

Statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu regarding the remarks by French President Emmanuel Macron:



"The responsibility for any harm to civilians lies with Hamas - ISIS and not with Israel. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 10, 2023

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.