Фото ⟩ Высшие должностные лица и НВС на Братском кладбище почтили память латышских солдат

В мероприятии также приняли участие президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня и другие должностные лица.

День Лачплесиса в Латвии отмечают в честь победы армии независимой Латвии над Западной добровольческой армией, так называемыми войсками Бермонта, 11 ноября 1919 года.

Уже сообщалось, что широкой праздничной программой не только в центре Риги, но и в районах будут отмечаться государственные праздники. В ноябре в столице запланировано более 30 мероприятий, посвященных Дню Лачплесиса и Дню независимости Латвии.