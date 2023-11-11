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Фото ⟩ Высшие должностные лица и НВС на Братском кладбище почтили память латышских солдат

rus.tvnet.lv
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Фото: Ieva Leiniša / LETA

Министр обороны Андрис Спрудс и командир Национальных вооруженных сил генерал-лейтенант Леонид Калниньш возложили венки у Вечного огня на Рижском братском кладбище, почтив минутой молчания память латышских солдат, отдавших жизни за свободу и независимость Латвии.

В мероприятии также приняли участие президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня и другие должностные лица.

День Лачплесиса в Латвии отмечают в честь победы армии независимой Латвии над Западной добровольческой армией, так называемыми войсками Бермонта, 11 ноября 1919 года.

Уже сообщалось, что широкой праздничной программой не только в центре Риги, но и в районах будут отмечаться государственные праздники. В ноябре в столице запланировано более 30 мероприятий, посвященных Дню Лачплесиса и Дню независимости Латвии.

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