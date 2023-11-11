Скончалась многолетняя актриса театра "Дайлес" Мудите Шнейдере

Театр опубликовал некролог:

Получили траурную весть - в возрасте 89 лет скончалась многолетняя актриса театра "Дайлес", писатель Мудите Шнейдере (29.04.1934 – 11.11.2023).

Мудите Шнейдере в 1955 году закончила театральный факультет Латвийской государственной консерватории и стала актрисой театра "Дайлес".

Мудите Шнейдере посвятила театру "Дайлес" сорок лет своей жизни (1955-1995), этот театр был единственным ее постоянным местом работы. Уже в 1957 году Мудите Шнайдере получила признание как публики, так и критиков. Это была ранняя и заслуженная слава.

Дальнейшая сценическая жизнь актрисы была отмечена яркими и убедительными образами, высокопрофессиональной работой с полной отдачей и чувством ответственности, вписываясь в режиссерский замысел.

С 2000 года посвященная театру жизнь Мудите Шнейдере приняла новый оборот. Актриса обратилась к писательству - увиденное, пережитое и прочувствованное ею было оценено, переоценено и рассказано в ценных книгах. Это книги "Антра", "Лилита Берзиня. Из-за пламени в твоих глазах", "Эдуард Смильгис. Trejgalv’s", актриса написала также книгу о своем муже, великом актере Харийсе Лиепиньше, и ряд других. Присутствие автора и личная непосредственность ее повествования делают эти работы важной частью истории латышского театра.

Мудите Шнейдере снялась в нескольких фильмах, она сыграла роль в фильме "Мороз весной" (1955), а также в ряде других картин, в том числе в фильмах "Цветут серые ивы" (1961), "Эта опасная балконная дверь" (1976).

На протяжении всей своей жизни актриса не переставала поражать харизмой своей личности и неизменной элегантностью. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Мудите Шнайдер.