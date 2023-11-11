Алла Пугачева: смешно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей

"Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников.

Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чём, он заложник нынешней ситуации.

Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью", - так свой пост начала Пугачева.

Она напоминает о своей полувековой карьере и том, что всегда трудилась на сцене.

"Так что не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!", - пишет певица.

Она насмехается над теми, кто "считает ее деньги".

"Да и не в деньгах счастье. Свобода - это главное богатство. И я её в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой", - уверена Пугачева.

В конце она цитирует Ярослава Дронова (SHAMAN) - "Вы еще обо мне услышите!" - напомнив, что именно она попросила его так сказать.