WP: Атаки на "Северные потоки" координировал полковник ВСУ Червинский

Червинский отрицает причастность к взрыву "Северных потоков"

В Украине Червинский находится под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий из-за провала спецоперации по вербовке российского пилота, итогом которой, по версии СБУ, стал удар российских сил по аэродрому Канатово в Кировоградской области.

В прошлом Червинский занимал руководящие должности в военной разведке страны, а также в Службе безопасности Украины (СБУ) и был близок к ключевым руководителям вооруженных сил, отмечает WP. Он также участвовал в нескольких резонансных успешных спецоперациях, проведенных украинскими силами.

С апреля 2023 года Червинский находится под стражей. Через своих адвокатов он передал WP и Der Spiegel, что не имеет никакого отношения к взрывам "Северных потоков", а подобные утверждения назвал "российской пропагандой".

Залужный также неоднократно отрицал причастность ВСУ к взрыву трубопроводов. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Украина не причастна к атаке на "Северные потоки" и он не отдавал подобных приказов. Источники WP утверждают, что операция была проведена без ведома президента.

США думали, что Украина отказалась от плана

Как отмечает Der Spiegel, украинские источники лишь недавно сообщили западным спецслужбам о возможной причастности Червинского. При этом, пишет журнал, в западных разведкругах признают, что украинскому силовому аппарату "свойственны соперничество и интриги", а к полученной информации стоит относиться с осторожностью.