В Риге воспитатели детских садов будут получают на 15% больше

На прошлой неделе Рижская дума приняла решение о внесении поправок в бюджет самоуправления на 2023 год. По словам мэра Риги Вилниса Кирсиса, 2,6 млн. евро из средств, сэкономленных в результате падения цен на коммунальные услуги, будут направлены на выплату зарплат учителям. Будет повышена зарплата примерно 2 000 воспитателей дошкольных учреждений и 1 000 вспомогательных работников школ - логопедов, социальных педагогов и т.д.