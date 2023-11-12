В Риге воспитатели детских садов будут получают на 15% больше

Педагогам рижских детских садов этой осенью зарплата увеличена на 14,7%, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
На прошлой неделе Рижская дума приняла решение о внесении поправок в бюджет самоуправления на 2023 год. По словам мэра Риги Вилниса Кирсиса, 2,6 млн. евро из средств, сэкономленных в результате падения цен на коммунальные услуги, будут направлены на выплату зарплат учителям. Будет повышена зарплата примерно 2 000 воспитателей дошкольных учреждений и 1 000 вспомогательных работников школ - логопедов, социальных педагогов и т.д.
Повышение зарплаты получат воспитатели дошкольных учреждений, логопеды, специальные педагоги, педагоги-психологи, методисты, педагоги по интересам, библиотекари, заместители руководителей образовательных учреждений и др.
С 1 сентября зарплата воспитателя дошкольного учреждения при 40-часовой рабочей неделе повышена на 159 евро - с 1081 до 1240 евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!