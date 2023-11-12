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Видео ⟩ "Отвратительно": пассажир American Airlines взбешен тем, что пилот сел на место его девушки

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video/Jake Williams/"X"

Пассажир авиакомпании American Airlines был особенно зол после того, как его подруге отказали в месте в первом классе, которое затем занял пилот самолета, сообщает американское издание Insider.

Пассажир Джейк Уильямс на платформе Х (ранее - Twitter) во вторник, 7 ноября, написал, что они с подругой получили места в первом классе. Позже экипаж самолета объяснил обоим, что сиденье девушки повреждено, поэтому им необходимо перебраться в заднюю часть воздушного судна. После этого на ее место сел пилот.

"Вы все ужасные. Вы сажаете меня и мою девушку в первый класс, после чего выгоняете ее из-за сломанного кресла и отправляете в заднюю часть, потому что сиденье сломано. Затем на это сломанное кресло садится пилот".

На видео видно, что мужчина в форме пилота садится на сиденье. Когда и куда летел самолет, неизвестно, однако известно, что пилот в тот день не выполнял рабочих обязанностей.

Иногда пилотов сажают среди пассажиров, так как в рамках работы они отправляются в другую страну или город.

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