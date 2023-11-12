Видео ⟩ "Отвратительно": пассажир American Airlines взбешен тем, что пилот сел на место его девушки

Пассажир Джейк Уильямс на платформе Х (ранее - Twitter) во вторник, 7 ноября, написал, что они с подругой получили места в первом классе. Позже экипаж самолета объяснил обоим, что сиденье девушки повреждено, поэтому им необходимо перебраться в заднюю часть воздушного судна. После этого на ее место сел пилот.

"Вы все ужасные. Вы сажаете меня и мою девушку в первый класс, после чего выгоняете ее из-за сломанного кресла и отправляете в заднюю часть, потому что сиденье сломано. Затем на это сломанное кресло садится пилот".

@AmericanAir



You all are terrible. You (gate agent) upgraded my girlfriend and I to first class. You kick her out because broken seat move her to the back. Then pilot sits in said broken seat. pic.twitter.com/F1I69By3az — Jake Williams (@jwilliams0787) November 8, 2023

На видео видно, что мужчина в форме пилота садится на сиденье. Когда и куда летел самолет, неизвестно, однако известно, что пилот в тот день не выполнял рабочих обязанностей.

Иногда пилотов сажают среди пассажиров, так как в рамках работы они отправляются в другую страну или город.