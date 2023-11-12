Видео ⟩ При обрушении тоннеля на одной из автодорог в Индии под завалами оказались десятки человек

При обрушении тоннеля на одной из автодорог на севере Индии под завалами оказались около 40 строительных рабочих, сообщают в воскресенье местные СМИ.
VIDEO | Several labourers feared being trapped after an under-construction tunnel collapsed in Uttarakhand's Uttarkashi. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/uHNsLzE4qP— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2023
Авария произошла в штате Юттаракханд недалеко от городка Уттаркаши.
В воскресенье рано утром обвалился участок тоннеля длиной около 150 метров. Общая протяженность тоннеля составляет 4,5 километра.
Газета Hindustan Times сообщает, что в спасательных работах задействованы 160 спасателей.
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