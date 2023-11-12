Вс, 12.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ При обрушении тоннеля на одной из автодорог в Индии под завалами оказались десятки человек

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānšāviņš

При обрушении тоннеля на одной из автодорог на севере Индии под завалами оказались около 40 строительных рабочих, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Авария произошла в штате Юттаракханд недалеко от городка Уттаркаши.

В воскресенье рано утром обвалился участок тоннеля длиной около 150 метров. Общая протяженность тоннеля составляет 4,5 километра.

Газета Hindustan Times сообщает, что в спасательных работах задействованы 160 спасателей.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх