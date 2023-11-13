Видео ⟩ СМИ: В Сочи недалеко от резиденции Путина установили комплекс ПВО

Комплекс ПВО "Панцирь-С1" размещен на пляже. Издание опубликовало в Telegram видео, на котором виден комплекс противовоздушной обороны.

Местные жители заметили комплекс ПВО "Панцирь-С1" рядом с пляжем в Сочи pic.twitter.com/bxrOW1E9mO — IanMatveev (@ian_matveev) November 12, 2023

Скорее всего, появление ПВО в Сочи связано с атакой беспилотников на город в сентябре этого года.

20 сентября дрон врезался в нефтебазу "Роснефти" в нескольких десятках километров от резиденции Путина. Удар пришелся на район, который находится примерно в 550 км от ближайшей территории, контролируемой Киевом.

Так близко к "Бочарову Ручью" дроны были зафиксированы впервые. Путин использует эту резиденцию довольно часто, особенно в теплое время года. Например, в июне и сентябре он принимал там президента Беларуси Александра Лукашенко.

В октябре сообщалось о взрывах у железнодорожного вокзала и аэропорта Сочи. Минобороны РФ тогда заявило, что была отражена атака дронов.

Это уже не первый раз, когда Украина пытается атаковать резиденцию Путина.

мая сразу два беспилотника ударили по Сенатскому дворцу Кремля, где располагается рабочий кабинет главы Путина. 30 мая дроны были сбиты в десяти километрах от подмосковной резиденции Путина в "Ново-Огарево". В свою очередь 5 сентября дрон пытался атаковать резиденцию Путина "Русь" в Тверской области. Беспилотник был сбит средствами ПВО.

Украинская разведка указывает, что дроны-камикадзе не запускают специально на резиденции Путина. Обычно они направлены на другие цели, но пролетают мимо резиденций.