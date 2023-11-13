Падение продолжается: цены на нефть приближаются к психологической отметке

По данным Investing, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на 0,79 доллара (1,02%) - до 76,38 доллара за баррель. Между тем нефть марки Brent, используемая в Европе, торгуется сегодня утром по 80,61 доллара за баррель.

Отмечается, что на прошлой неделе нефть марки Brent подешевела на 4,1%, а WTI - на 4,2%. Обе марки завершили неделю с отрицательной ценовой тенденцией третью неделю подряд, опасаясь ослабления мирового спроса.

За последние три недели нефть марки Brent подешевела на 12% на фоне сигналов из Китая, США и Европы, а также различных факторов риска, таких как конфликт на Ближнем Востоке. Однако на данный момент поставки нефти не нарушены.

"На этой неделе в центре внимания находятся отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства. Любые сигналы о возможном дефиците предложения нефти могут изменить настроения трейдеров, которые рассматривают геополитическую неопределенность как основной риск", - считают аналитики ANZ Group Holdings.

На прошлой неделе крупнейшие экспортеры нефти Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти до конца года. Тем временем цены на нефть продолжили падение до трехмесячного минимума, и вполне возможно, что на этой неделе цены могут опуститься ниже психологической отметки $80.