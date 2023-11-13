Инфографика ⟩ Показатели рождаемости в Латвии в этом году - самые низкие за последние 100 лет

В каждом месяце 2023 года рождалось меньше детей, чем в соответствующем месяце 2022 года,

причем это меньше не только по сравнению с предыдущим годом, но и наименьшее число родившихся в каждом месяце за последние сто лет.

В этом году зарегистрировано 20 312 умерших, что на 2502 умерших, или 11% меньше, чем за девять месяцев прошлого года, и на 437 умерших, или на 2,1% меньше, чем в период, предшествовавший пандемии - за девять месяцев 2019 года.

В этом году самые высокие показатели смертности до сих пор наблюдались в январе, когда был зарегистрирован 3001 умерший, что на 56 человек, или на 1,9% больше, чем умерло в январе прошлого года. В остальные восемь месяцев 2023 года смертность оказалась ниже по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

За девять месяцев этого года численность населения в стране в результате негативного естественного прироста сократилась на 9500 человек.

За первые девять месяцев года зарегистрировано 9095 браков, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 755 браков, или на 7,7% меньше, но на 401 брак, или на 4,6% больше, чем в 2020 году, когда число регистраций брака резко сократилось из-за ограничений пандемии.

На 1 октября 2023 года предварительная численность населения в Латвии составила 1 876 400 человек, что на 14 600 жителей меньше, чем на 1 января 2023 года.