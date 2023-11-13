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В Эстонии задержан пьяный водитель автобуса; полицейскому пришлось развозить пассажиров

BNS rus.postimees.ee
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Рейд "Дуют все".
Рейд "Дуют все". Фото: Elmo Riig

В Эстонии в понедельник утром в ходе рейда "Дуют все!" в Выру полиция задержала пьяного водителя за рулем автобуса на уездной линии, пишет Rus.Postimees.

Об этом BNS сообщили в Лыунаской префектуре, отметив, что водитель автобуса, которого проверили на окраине города Выру, оказался в состоянии алкогольного опьянения и его отстранили от руля.

Сотруднику дорожной полиции, имеющему водительское удостоверение практически всех категорий, пришлось взять на себя управление автобусом в час пик с несколькими десятками пассажиров.

Кроме того, полицейский сделал еще две остановки по маршруту, где высадил одних пассажиров и забрал других, и в итоге к началу рабочего дня довез всех до нужного пункта назначения.

К полудню полиция в ходе рейда проверила около 500 водителей в Выру и окрестностях и больше прочих серьезных правонарушений не выявила.

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