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Фото ⟩ В Литве пограничники задержали латвийца; у него были поддельные британские права

rus.tvnet.lv
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В Литве пограничники задержали латвийца; у него были поддельные британские права
В Литве пограничники задержали латвийца; у него были поддельные британские права Фото: Lietuvas robežsardze.

В субботу, 11 ноября, литовские пограничники задержали гражданина Латвии, который при проверке документов предъявил поддельные британские водительские права, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы на своем сайте.

Пограничники остановили черный автомобиль BMW с британскими номерами. 42-летний водитель предъявил латвийский паспорт и водительские права, выданные в Великобритании и зарегистрированные на то же имя.

ФОТО: Литовские пограничники задержали латвийца, пытавшегося въехать в страну с поддельными британскими водительскими правами

Фото: Lietuvas robežsardze

Пограничники спросили мужчину о подлинности документа и подробно его изучили. Через несколько минут пограничники поняли, что это поддельные документы. Они были изготовлены не в соответствии с строгими требованиями, микротекст и голограмма были смоделированы, а заполнение выполнено на цветном принтере.

Водитель признался пограничникам, что в Латвии его "права" отобрали из-за нескольких нарушений правил дорожного движения, поэтому он купил поддельный документ за 400 евро.

Мужчина будет находиться под стражей целый месяц.

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