ИНТЕРВЬЮ ⟩ Светлана Тихановская: Европа позволила Лукашенко сделать то, что он сделал

- Пока Дарья была на свободе, она чувствовала, что ее миссия - рассказать всему миру, как несправедливо содержание под стражей ее мужа.

- Да, и я предполагаю, что Даша учитывала, что ее тоже могут арестовать, но она не уехала из Беларуси из-за своих принципов; она ​​очень свободный человек внутри. И ее посадили на два года, а их дочь осталась теперь и без матери, и без отца. К сожалению, это не единичный случай, когда оба родителя находятся в тюрьме, а дети находятся с бабушкой и дедушкой. Известен случай, когда мать находится в тюрьме, а ее приемного ребенка поместили в детский дом.

А еще есть разделенные семьи! Например, отец сидит в тюрьме, а матери пришлось уехать, потому что преследуются и родственники политзаключенных. Ситуация очень критическая, и режим пытается держать людей в состоянии страха посредством репрессий. Потому что режим знает, что как только запугивание прекратится, белорусы снова поднимутся.

Боевой дух никуда не исчез - желание жить в демократической стране и желание бороться с Лукашенко не исчезли, но они в настоящее время подавлены бесконечным террором и тиранией в нашей стране. Как только появится возможность... Триггеры могут быть разные, например, победа Украины в войне, потому что слабый Путин означает слабого Лукашенко, и люди готовятся к этому моменту.