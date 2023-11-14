Какова позиция Китая в войне между Израилем и ХАМАС?

Китай и ранее поддерживал тесные связи с палестинцами, напоминает политолог Зандшнайдер, добавляя, что поддержка национально-освободительных движений "всегда была частью самовосприятия китайской внешней политики" - при условии, что речь не идет о Тайване и Синьцзяне.

Поэтому сегодня, полагает политолог, Пекин ищет сторонников в арабском мире, которые бы не осуждали его репрессии против уйгуров - если Китай потеряет поддержку в арабском мире, то сепаратистские силы в Синьцзяне могут получить большую поддержку со стороны мусульманских стран. А любое восстание этнических меньшинств было бы наихудшим сценарием для руководства КНР, для которого единство страны является главным приоритетом.

Китай как международный посредник

С 2019 года у Китая есть спецпосланник по Ближнему Востоку, в сферу деятельности которого входит активизация мирного процесса между израильтянами и палестинцами. Занимающий ныне этот пост Чжай Цзюнь после начала войны в Газе уже провел целый ряд консультаций. Он заявил, что Пекин твердо стоит на стороне мира и видит причины конфликта в недостаточной "защите легитимных национальных прав палестинского народа" - и теперь Китай вместе с Россией работают вместе над деэскалацией конфликта.

Акцент на близость с Россией носит закономерный характер. Эберхард Зандшнайдер считает, что в последние годы Пекин последовательно усиливает сотрудничество со странами, не относящимися к Западу, и играет все более активную роль на международной арене. "В последние десятилетия Китай не проявлял активности относительно ближневосточного конфликта. Но теперь мы видим попытки позиционировать себя как посредника - также, как например было сделано в конфликте Саудовской Аравии и Ирана", - говорит политолог.