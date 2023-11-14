В Латвии идет активная сезонная вакцинация от гриппа и Covid-19

По состоянию на прошлую неделю за счет бюджетных средств от гриппа было вакцинировано более 70 700 человек, от Covid-19 - более 13 500. Наиболее активно прививаются пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, постояльцы центров социального ухода, медицинский персонал, дети в возрасте от 6 до 23 месяцев и беременные женщины.

Центр отмечает, что с сентября врачи могут заказывать несколько видов оплачиваемых государством вакцин против гриппа, в том числе две из них впервые включены в перечень вакцин, финансируемых из госбюджета. Вакцина Efluelda предназначена в основном для людей в возрасте 60 лет и старше и доказала высокую эффективность в этой возрастной группе, а назальная вакцина Fluenz Tetra предназначена для детей в возрасте от двух до семи лет с хроническими заболеваниями. Также доступна оплачиваемая государством вакцина против гриппа Influvac Tetra, которая в основном используется для вакцинации людей с хроническими заболеваниями и детей.