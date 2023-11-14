"Правдоподобное приглашение": МИД объяснил разговор Кариньша с пранкерами

Она пояснила, что несколько стран Евросоюза, в том числе Латвия, в сентябре стали жертвами ложных видеозвонков, когда Вован и Лексус с помощью искусственного интеллекта выдавали себя за председателя комиссии Африканского союза Мусу Факи.

12 сентября 2023 года Кришьянис Кариньш, будучи премьер-министром Латвии, провел видеозвонок с упомянутым лицом. Во время разговора присутствовали советник премьера и представители МИД.

"После упомянутого случая были сделаны выводы об улучшении внутренних процедур, чтобы такие ситуации не повторялись", - подчеркнула Эглите.