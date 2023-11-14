"Правдоподобное приглашение": МИД объяснил разговор Кариньша с пранкерами

Разговор министра иностранных дел, бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") с российскими пранкерами Вованом и Лексусом состоялся из-за полученного правдоподобного приглашения обсудить актуальные вопросы Африканского континента, глобальное продовольственное обеспечение, а также сотрудничество Латвии и Африканского союза, отметила пресс-секретарь МИД Диана Эглите.
Она пояснила, что несколько стран Евросоюза, в том числе Латвия, в сентябре стали жертвами ложных видеозвонков, когда Вован и Лексус с помощью искусственного интеллекта выдавали себя за председателя комиссии Африканского союза Мусу Факи.
12 сентября 2023 года Кришьянис Кариньш, будучи премьер-министром Латвии, провел видеозвонок с упомянутым лицом. Во время разговора присутствовали советник премьера и представители МИД.
"После упомянутого случая были сделаны выводы об улучшении внутренних процедур, чтобы такие ситуации не повторялись", - подчеркнула Эглите.
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