Кариньш поговорил с российскими пранкерами - они выдали себя за африканского политика

12 сентября 2023 года Кришьянис Кариньш, будучи премьер-министром Латвии, провел видеозвонок с упомянутым лицом. Во время разговора присутствовали советник премьера и представители МИД.

Как отмечают в МИД, встреча была организована в соответствии с поступившим заслуживающим доверия предложением обсудить текущие события на африканском континенте, глобальную продовольственное обеспечение, а также сотрудничество Латвии с Африканским союзом. Перед началом переговоров латвийские власти проконсультировались со своими коллегами из ЕС и получили подтверждение, что подобные переговоры проводились и другими лидерами.

После упомянутого случая были сделаны выводы по улучшению внутренней процедуры, чтобы такие ситуации не повторялись, сообщили в министерстве.

Сообщается, что жертвой прокремлевских пранкеров стала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.