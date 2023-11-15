Число жертв противопехотных мин в Украине в 2022 году выросло в 10 раз

Территория Украины серьезна засорена наземными минами и взрывоопасными пережитками войны в результате вооруженного конфликта, начавшегося в 2014 году, и полномасштабного вторжения России в страну 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в новом докладе Международного движения за запрет противопехотных мин (ICBL), опубликованном во вторник, 14 ноября.

По данным ICBL, наземные мины были обнаружены в 11 из 27 областей Украины, в частности в Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской. С февраля 2022 года российские войска использовали на территории Украины как минимум 13 типов противопехотных мин.

Украина - на втором месте по числу жертв мин в мире

В результате число жертв противопехотных мин в Украине в прошлом году выросло более чем в 10 раз по сравнению с показателем 2021 года, говорится в докладе Landmine Monitor 2023. С начала полномасштабного вторжения от мин в Украине погибли или получили ранения 608 человек. В 2021 году число жертв среди гражданского населения составляло 58 человек.