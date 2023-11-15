Видео ⟩ Эвакуатор в Польше грубо нарушает правила

На видео видно, что эвакуатор остановился на светофоре на полосе, предназначенной только для поворота налево. Из соседней полосы можно ехать прямо или повернуть направо.

Когда светофор показал зеленый сигнал, водитель эвакуатора вместо того, чтобы совершить правильный в этой ситуации маневр, поехал прямо, хотя это запрещено, грубо "подрезав" автомобиль Toyota серого цвета.

Позже Toyota попыталась обогнать эвакуатор, но водитель не дал этого сделать, и так происходило несколько раз. Водитель Toyota даже посигналил эвакуатору.