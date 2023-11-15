Министр обороны Украины рассказал, почему произошла трагедия с 128-й бригадой

"Мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать", - отметил Умеров.

По его словам, бойцы бригады действительно собрались во дворе дома для получения наград, но "были проигнорированы все правила маскировки" и "рядом припарковали более десяти автомобилей".

"В это время в небе был российский беспилотник-разведчик. Его зафиксировали. Воздушную тревогу объявили по всей области. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было", - сообщил Умеров.

Расследование этой трагедии продолжается. Его осуществляет Государственное бюро расследований.

"Все, кто виновен в этой трагедии, будут наказаны по закону", - пообещал министр.

Умеров поручил Генштабу Украины проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях.

"Обращаюсь ко всем командирам, которые отвечают за безопасность солдат: пренебрежение элементарными мерами безопасности недопустимо", - подчеркнул Умеров.

Ранее сообщалось, что, по данным украинских военных, ВС РФ 3 ноября нанесли удар ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й бригады в прифронтовом селе Запорожской области. В результате погибли военнослужащие, а находившиеся на месте инцидента мирные жители получили ранения различной степени тяжести, подтверждает украинское Управление стратегических коммуникаций в Telegram, не называя число жертв.