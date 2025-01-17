Задержан еще один сильно пьяный водитель автобуса

В четверг вечером полиция получила информацию от пассажира автобуса о том, что водитель за рулем курит и, возможно, употребляет алкоголь. Сотрудники Государственной полиции остановили автобус Mercedes-Benz в Салдусе, на улице Тиргус, и обнаружили, что водитель находится под воздействием 1,72 промилле алкоголя, сообщили агентству LETA в Курземском региональном управлении Госполиции.

Полиция возбудила уголовное дело против водителя автобуса за управление транспортным средством с концентрацией алкоголя в крови более 1,5 промилле. Согласно Уголовному закону, такое преступление наказывается лишением свободы на срок до одного года и лишением права управлять транспортным средством на срок до пяти лет.

По неофициальной информации портала liepajniekiem.lv, водитель управлял автобусом компании Liepājas Autobusu Parks, следовавшим по маршруту Лиепая-Салдус-Рига.

Как ранее сообщалось, 30 декабря в Риге сотрудники правоохранительных органов задержали сильно пьяного водителя рейсового автобуса. Полиция получила сообщение от очевидца, остановила автобус и обнаружила, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения на уровне более двух промилле.

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