Военная помощь Украине: могут ли в ЕС "больше и быстрее"?

"Цель в один миллион единиц боеприпасов остается политической целью, которую мы зафиксировали вместе со странами-членами. Она амбициозна, но она остается нашей целью, и мы продолжаем добиваться ее, делая каждый день все возможное для того, чтобы быстрее поставлять больше боеприпасов", - заявил Боррель.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает свою страну образцовой в этой сфере. Так, Таллинн собирается в ближайшие четыре года инвестировать в боеприпасы 30 процентов своего оборонного бюджета. Несколько дней назад Эстония начала ускоренную закупку снарядов 155-го калибра более чем на четверть миллиона евро. "Это наш посыл промышленности, - сказал Певкур. - Эти деньги пойдут европейским компаниям, чтобы они производили больше таких снарядов". По оценкам эстонского правительства, Евросоюз должен производить 3 млн снарядов в год, но пока выпуск составляет меньше одного миллиона - приблизительно 600-700 тысяч в год. "Цель в один миллион остается прежней, и мы постараемся приложить максимум усилий, чтобы доставить эти снаряды в Украину", - пообещал глава Минобороны Эстонии.

Украине нужно больше

Боррель и многие министры повторяли, что Евросоюз и его члены уже сделали многое, предоставив Киеву военную помощь на 27 млрд евро, но этого недостаточно. "Все согласны с тем, что нужно делать больше и быстрее. Это то, что я говорил уже много раз: больше и быстрее", - отметил верховный дипломат ЕС.