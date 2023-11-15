Надоедливая пищевая моль: методы борьбы с ней

От появления пищевой моли на кухне, к сожалению, никто не застрахован. Однако хорошая новость заключается в том, что ей не обязательно становиться вашим постоянным "арендатором".
Эти насекомые могут появиться, если вы долго храните крупы открытыми. Но могут распространиться и в случае, если вы принесли из магазина продукт, в котором уже поселились личинки.
Пищевая, или мучная, моль - само название уже говорит о том, где ее искать, однако важно знать, что после появления она стремится устроить себе дом в каких-нибудь щелях, например, в углах кухонных шкафов или возле плинтуса.
- Начните с поисков очага
Чтобы результат был действенным, необходимо начать с поиска гнезда личинок. Проверьте все темные места и уголки на кухне - плинтусы, внутренние углы шкафов, хлебницы и тому подобное - эти насекомые относятся к ним с большой любовью. Если такое место обнаружено, необходимо избавиться от очага. Пылесос станет хорошим помощником. Можно обойтись и щеткой и мешком для мусора - но тут важно следить за тем, чтобы мусор был вынесен вовремя и вредители не успели снова выбраться наружу.
Затем наступает следующий этап - ревизия продуктов. Хотя пищевую моль еще называют мучной и зерновой, название немного вводит в заблуждение, ведь этот паразит может жить не только в крупах, но и практически в любом сухом пищевом продукте - даже в чае и сухих завтраках. Если вы заметили что-то похожее на тонкую нить или паутину даже в одном пакете, то можете быть на 100% уверены, что именно в пакете содержатся личинки, которые через меньшее или большее время превратятся в назойливых летающих насекомых.
- Народные методы
После уничтожения основных очагов и утилизации пораженных насекомыми продуктов можно предпринять профилактические меры, чтобы история не повторилась.
Кухонные шкафы и места, где вы обнаружили очаги, следует вымыть. Никакие специальные инструменты не нужны. Самая обычная мыльная вода очень эффективна. Только перед этим убедитесь, что ни в одной щели действительно не осталось паразитов, ведь в противном случае они даже после мытья могут быстро вернуться в большом количестве.
Если под рукой нет мыла, поможет и крепкий уксусный раствор. Здесь учтите, что пропорции должны быть примерно 1:1, а после мытья шкафов помещение необходимо проветрить.
- Профилактические меры, чтобы насекомые не вернулись
1. Храните все сухие продукты в плотных герметичных контейнерах, например, в стеклянных или жестких пластиковых.
2. Не создавайте большие запасы, которые будут храниться месяцами, если вы не можете позаботиться о помещении их в контейнеры для хранения, упомянутые выше.
3. Пищевая моль не любит запах лаванды, лаврового листа, табака. Вы можете поставить эти травы рядом и в кухонных шкафах.
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