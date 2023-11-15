Надоедливая пищевая моль: методы борьбы с ней

Эти насекомые могут появиться, если вы долго храните крупы открытыми. Но могут распространиться и в случае, если вы принесли из магазина продукт, в котором уже поселились личинки.

Пищевая, или мучная, моль - само название уже говорит о том, где ее искать, однако важно знать, что после появления она стремится устроить себе дом в каких-нибудь щелях, например, в углах кухонных шкафов или возле плинтуса.

Начните с поисков очага

Чтобы результат был действенным, необходимо начать с поиска гнезда личинок. Проверьте все темные места и уголки на кухне - плинтусы, внутренние углы шкафов, хлебницы и тому подобное - эти насекомые относятся к ним с большой любовью. Если такое место обнаружено, необходимо избавиться от очага. Пылесос станет хорошим помощником. Можно обойтись и щеткой и мешком для мусора - но тут важно следить за тем, чтобы мусор был вынесен вовремя и вредители не успели снова выбраться наружу.