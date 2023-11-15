В Великобритании латвийца обвиняют в убийстве соотечественника

Суд приступил к рассмотрению дела, в котором латвиец, которого зовут Оскар, обвиняется в том, что из ревности нанес ножевое ранение другому мужчине.

Все доказательства по делу об убийстве были заслушаны в Королевском суде в понедельник, 13 ноября. Обе стороны выступили с заключительными аргументами перед присяжными.

Обвиняемый в убийстве отверг ряд обвинений.

Суд услышал, что "доминирующим фактором, действовавшим в сознании [Оскара] в ту ночь, была ревность".

Ранее на судебном заседании латвиец признался, что хотел "отправить соотечественника в больницу", поскольку считал, что у него роман с его девушкой , но убивать он не планировал.

Латвийский обвиняемый также признал себя "действующим алкоголиком", который начал употреблять алкоголь в возрасте девяти лет, когда он жил в детском доме в Латвии.

"Мы имеем дело не с "действующим алкоголиком" (...) Мы имеем дело с человеком, у которого есть признанное медицинское состояние, и у него есть название: синдром отмены алкоголя", - заявил на слушаниях адвокат подсудимого.

"Могут быть и другие факторы, например, гнев или ревность, но они не отменяют психического расстройства", - продолжил защитник латыша.

В понедельник, 13 ноября, судья начал излагать доказательства для присяжных, но был вынужден досрочно завершить слушание из-за технических проблем со слуховым аппаратом присяжного с нарушениями слуха.