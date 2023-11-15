Автор двух немецких книг о Путине получил гонорар из России

Спонсором писателя выступала компания De Vere Worldwide Corporation с Британских Виргинских островов. Она, как выяснили журналисты, записана на Игоря Воскресенского - одного из директоров машиностроительного концерна "Силовые машины", подконтрольного Мордашову. При этом деньги на выплаты Зайпелю приходили в De Vere Worldwide от офшоров, бенефициаром которых был сам Мордашов.

В разговоре с Paper Trail Media Зайпель признал, что книги про Путина спонсировал российский миллиардер, но подчеркнул, что этот факт не дискредитирует его работы. По словам писателя, в договоре с De Vere Worldwide был пункт о том, что у него нет обязательств перед спонсором в отношении "композиции и содержания книги". Кроме того, как отметил Зайпель, деньги шли только на поддержку его книжных проектов, но не его фильма или общественной деятельности. Еще в 2021 году писатель категорически отрицал, что получал российские деньги, напоминают "Важные истории".