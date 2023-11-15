Фото до и после ⟩ Как создать уютную атмосферу в помещениях для отдыха сотрудников

Были выбраны три основных цвета: белый, голубой и акценты темно-синего. "При помощи цвета я разделила помещение на зоны. В зоне для работы использованы белые и голубые оттенки, способствующие концентрации. Для уголка в зоне отдыха я выбрала темно-синий цвет с яркими подушками, которые улучшают настроение, а для кухни - мебель спокойных древесных оттенков и белого цвета, только верхние шкафчики служат более ярким акцентом", - подчеркивает З. Цорндорфа.

Этим примером дизайнер показывает, что цвета могут преобразить интерьер, поделить комнату на зоны, выделить ту или иную стену или предмет декора, создать нужную атмосферу. Дизайнер призывает не бояться ярких оттенков для создания более игривой атмосферы. Цвет можно использовать не только на стенах, но и в предметах интерьера, выбрав, например, яркие ковры, освещение и мебель.

Так как доминирующий в учительской синий цвет довольно холодного оттенка, дизайнер привнесла ощущение тепла с помощью деревянной мебели, мягкого ковра и подушек.

Классика и мобильность

В многофункциональных помещениях особенно важно, чтобы мебель была мобильной и интерьер можно было менять по необходимости. Поэтому в данном помещении много мебели на колёсиках и складной мебели, что позволяет менять пространство в зависимости от текущих нужд. Дизайнер напоминает, что мебель для общественных помещений должна быть прочной, удобной и предназначенной для мест общественного пользования.

Для помещений, которыми пользуется много людей, следует выбирать мебель, которая экономит место и может быть перемещена, когда не используется, например, откидной столик и табуретки, складывающиеся друг на друга. Для того чтобы было проще соблюдать порядок, лучше выбирать закрытые шкафчики, в которых можно хранить личные вещи. Нельзя забывать и о потенциале всей высоты стен, повесив на них шкафчики и полки до потолка, чтобы сохранить свободное пространство на полу.