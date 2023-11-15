Фото до и после ⟩ Как создать уютную атмосферу в помещениях для отдыха сотрудников

Место для отдыха важно на любой работе, но особенно в таких местах, как школы, больницы и организации, где работники активно общаются с большим количеством людей, нуждающихся в их внимании. У работников должно быть место, где можно отдохнуть в тишине, попить чай или кофе. Дизайнер интерьеров, которая обновила учительскую в одной из рижских школ, делится ценными советами о том, как обустроить зону отдыха на работе.
Рижская музыкальная школа им. Язепа Мединя - крупнейшая профессиональная средняя музыкальная школа в Латвии. В школе работают 120 учителей, и учительская - важное для них место: здесь они отдыхают, обмениваются информацией, общаются, обедают, пьют кофе и чай, а также могут поработать, если хочется сменить место в классе. Поэтому важно, чтобы это помещение помогало учителями переключиться, однако старая обстановка была морально устаревшей и совершенно неуютной, и, что ещё важнее, здесь не хватало естественного света.
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- Синее синего без окон
В учительской не самая удобная планировка: высокий неровный потолок с вентиляционными трубами и отсутствие окон. Это и стало самой сложной для дизайнера задачей, над решением которой пришлось поломать голову.
"Мне пришла в голову идея выкрасить потолок и трубы в один цвет. Я выбрала синий, который, как известно, успокаивает и способствует отдыху. Синий цвет визуально напоминает небо, создавая ощущение более открытого, наполненного воздухом пространства, что компенсирует возникающее из-за отсутствия окон давящее ощущение", - говорит дизайнер интерьеров IKEA Зане Цорндорфа.
Были выбраны три основных цвета: белый, голубой и акценты темно-синего. "При помощи цвета я разделила помещение на зоны. В зоне для работы использованы белые и голубые оттенки, способствующие концентрации. Для уголка в зоне отдыха я выбрала темно-синий цвет с яркими подушками, которые улучшают настроение, а для кухни - мебель спокойных древесных оттенков и белого цвета, только верхние шкафчики служат более ярким акцентом", - подчеркивает З. Цорндорфа.
Этим примером дизайнер показывает, что цвета могут преобразить интерьер, поделить комнату на зоны, выделить ту или иную стену или предмет декора, создать нужную атмосферу. Дизайнер призывает не бояться ярких оттенков для создания более игривой атмосферы. Цвет можно использовать не только на стенах, но и в предметах интерьера, выбрав, например, яркие ковры, освещение и мебель.
Так как доминирующий в учительской синий цвет довольно холодного оттенка, дизайнер привнесла ощущение тепла с помощью деревянной мебели, мягкого ковра и подушек.
- Классика и мобильность
В многофункциональных помещениях особенно важно, чтобы мебель была мобильной и интерьер можно было менять по необходимости. Поэтому в данном помещении много мебели на колёсиках и складной мебели, что позволяет менять пространство в зависимости от текущих нужд. Дизайнер напоминает, что мебель для общественных помещений должна быть прочной, удобной и предназначенной для мест общественного пользования.
Для помещений, которыми пользуется много людей, следует выбирать мебель, которая экономит место и может быть перемещена, когда не используется, например, откидной столик и табуретки, складывающиеся друг на друга. Для того чтобы было проще соблюдать порядок, лучше выбирать закрытые шкафчики, в которых можно хранить личные вещи. Нельзя забывать и о потенциале всей высоты стен, повесив на них шкафчики и полки до потолка, чтобы сохранить свободное пространство на полу.
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