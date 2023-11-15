Конфликт в баре Каугури: возможно, из-за замечания избит мужчина. Его подруга недовольна решением полиции

Подруга мужчины рассказала передаче, что утром 11 ноября ее друг пришел к ней домой. Увидев его, стало ясно, что необходима помощь медиков. Впрочем, Служба неотложной медицинской помощи не приехала, так как в ходе телефонного разговора было решено, что пострадавший сам может добраться до больницы. Последовал звонок в полицию, которая приняла заявление мужчины.

Он рассказал, что в ночь на субботу поздно вернулся домой и пошел на прогулку с собакой. Он зашел в бар на улице Райня, где встретил едва знакомого мужчину, с которым и произошел конфликт. Что стало его причиной, подруга пострадавшего не знает.

"Чтобы избежать конфликта, пострадавший сел за столик у бара и, видимо, попросил говорить по-латышски. Затем, осознав, что конфликт может эскалироваться, он просто развернулся и ушел.