В Каугури, возможно, замечание по поводу использования русского языка стало причиной нападения, в ходе которого был сильно избит местный житель, сообщает передача Degpunktā.
Конфликт в баре Каугури: возможно, из-за замечания избит мужчина. Его подруга недовольна решением полиции
Подруга мужчины рассказала передаче, что утром 11 ноября ее друг пришел к ней домой. Увидев его, стало ясно, что необходима помощь медиков. Впрочем, Служба неотложной медицинской помощи не приехала, так как в ходе телефонного разговора было решено, что пострадавший сам может добраться до больницы. Последовал звонок в полицию, которая приняла заявление мужчины.
Он рассказал, что в ночь на субботу поздно вернулся домой и пошел на прогулку с собакой. Он зашел в бар на улице Райня, где встретил едва знакомого мужчину, с которым и произошел конфликт. Что стало его причиной, подруга пострадавшего не знает.
"Чтобы избежать конфликта, пострадавший сел за столик у бара и, видимо, попросил говорить по-латышски. Затем, осознав, что конфликт может эскалироваться, он просто развернулся и ушел.
Было темно, примерно после часа, около половины второго ночи. Последовал удар сзади, и, когда он повернулся, получил очень сильный удар в лицо, в глаз, после чего человек помнит не все. Проблема в том, что это объяснялось господам полицейским, что во время удара был травмирован глаз, на котором недавно была проведена операция по удалению катаракты, поэтому травма была особенно опасной", - рассказала подруга.
Полиция приехала, и пострадавший решил подождать, пока не станет чувствовать себя немного лучше и сможет сесть за руль, чтобы добраться до больницы. В понедельник с утра мужчина отправился в медучреждение, а также получил решение Госполиции. Начат административный процесс в связи с нанесением малозначительных повреждений.
В данный момент пострадавший находится в больнице. Он и его подруга недовольны присланным решением полиции.
"Мне показалось болезненным и оскорбительным то, что в то время, когда в обществе провозглашается нетерпимость к разжиганию ненависти, к любым национальным вопросам, к использованию языка, все это происходит 11 ноября, в то время, когда мы готовимся к факельному шествию, господа полицейские трясут пальцами и говорят: "Не надо бродить по ночам".
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