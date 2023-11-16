Увеличение штрафа и лишение прав: планируют новые меры против нарушителей скорости

Сейчас, по статистике Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), 71% водителей превышают разрешенную скорость вне населенных пунктов, и это нередко становится причиной ДТП, в том числе с летальным исходом.

Изменения в законодательстве запланированы в отношении участия в дорожном движении не только автомобилей, но и других транспортных средств, например самокатов.

В прошлом году по факту превышения разрешенной скорости свыше 60 километров в час было начато 500 административных процессов.

В ходе исследования CSDD анализ 330 лиц, попавших в поле зрения Государственной полиции за нарушения на дорогах, показал, что за год скорость нарушали 77% из них, при этом было вызвано в общей сложности 67 ДТП.

Даже после вынесения наказания 20% водителей из этой группы продолжили привычную "практику", и это служит доказательством того, что нынешний размер штрафов не удерживает часть людей от регулярного и грубого несоблюдения ограничений разрешенной скорости.

Сейчас штраф за превышение разрешенной скорости более чем на 60 километров в час составляет от 72 до 136 денежных единиц (одна единица - пять евро) и также карается лишением водительских прав на срок от шести до 12 месяцев в зависимости от места совершения нарушения.

Законопроектом предлагается в таких случаях (превышение скорости от 61 до 70 км/ч) повысить штраф со 140 до 192 единиц (за пределами населенных пунктов) и лишать провинившихся водительских прав на 12 месяцев, тогда как в населенных пунктах это было бы 208-280 единиц и лишение прав на 24 месяца.

Если же разрешенная скорость будет превышена более чем на 70 км/ч, то водителю придется заплатить штраф в эквиваленте 400 единиц и распрощаться с водительскими правами на три года.