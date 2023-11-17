Видео ⟩ За занавесом: Америка - нация педофилов, а Зеленский - диктатор

Яростные нападки на Израиль, обвинения его в геноциде палестинцев, заявления о поражении Украины, обвинения Запада в "разжигании войны" как на Украине, так и на Ближнем Востоке - таков был обычный джентльменский набор посланий российских пропагандистов на прошлой неделе.
В контексте защиты русских "традиционных ценностей" и борьбы с различными "извращениями" на прошлой неделе упоминалась и Латвия. В частности, в программе "60 минут", где не прекращается критика ЛГБТ, упоминалось, что Латвия, для которой недостаточно иметь первого в мире президента - открытого гея, приняла закон о партнерстве, узаконивающий однополые отношения. По мнению ведущего Евгения Попова, это еще одно подтверждение тому, что Латвия - несостоявшееся государство, где царит нацизм в сочетании с прославлением различных сексуальных извращений. Заодно Попов добавил, что Латвия пока не достигла уровня Америки, где дети участвуют в шоу трансвеститов, и вообще Америка - "нация педофилов".
Между замалчиванием и фейками
В очередной раз, анализируя пропагандистские сообщения, необходимо упомянуть и о том, о чем умалчивается. Ни в новостях, ни в дискуссионных программах не упоминался тот факт, что 11 ноября в Рязанской области России были взорваны железнодорожные пути, и с них сошли 19 вагонов товарного поезда. Как поясняют аналитики американского Института изучения войны (ISW), диверсии со стороны антивоенных активистов являются серьезной проблемой для российских властей. Поэтому официальные СМИ предпочитают об этом не сообщать, чтобы излишне не волновать население. Также не сообщалось ни об атаке украинских дистанционно управляемых катеров на российские десантные катера в оккупированном Россией Крыму, ни о взрыве в штабе офицеров в оккупированном российскими войсками Мелитополе. Взрыв произошел во время встречи, на которой присутствовали сотрудники Федеральной службы безопасности и Росгвардии.
Пропагандистский нарратив однозначен - контрнаступление Украины провалилось, Запад больше не обещает Украине помощь в том объеме, в котором он это делал, поэтому победа России в войне бесспорна. Разумеется, в этот месседж не укладываются никакие новости об успешных украинских атаках. Если год назад россиянам нравилось долго и широко освещать "террористические акты", совершенные украинцами на территории России, обещая страшную месть, то сейчас такие сюжеты больше не появляются, потому что противопоставить им действительно нечего. Так сказать, возможности мести исчерпаны.
Следует также отметить, что россияне все чаще используют фейковые видеоролики об Украине. Так, две недели назад появилось сфабрикованное видео, подлинность которого никак не может быть подтверждена, на котором пленный украинский солдат рассказывает, что его товарищ, имени которого он не знает, якобы убил семью в Мариуполе, а затем вступил в сексуальные отношения с умершей женщиной. С другой стороны, на прошлой неделе появилось видео с очень размытым изображением человека. Как утверждали пропагандисты, это украинский политик Сергей Бабак, член партии президента Владимира Зеленского. Мужчина в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения и ругался нецензурными словами. Пропагандисты поспешили заявить: вот какова сегодня Украина и ее политики. В то, что видео настоящее и мужчина на нем действительно Бабак, зрителям приходится верить, потому что убедиться в этом невозможно.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Зеленский объявлен диктатором
Наряду с постоянными сообщениями о провале украинского контрнаступления и замалчиванием потерь российской армии, которые, по данным Генштаба ВСУ, достигают 312 550 убитыми, новым сюжетом пропагандистских сообщений является внутренняя политика Украины - предполагаемый конфликт между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а также выборы президента Украины в 2024 году.
Выборы президента Украины должны состояться в марте следующего года, но Зеленский заявил, что война - неподходящее время для выборов, и их следует перенести. "Мы должны понимать, что сейчас время обороны, время битвы, которая определяет судьбу страны и народа, а не время манипуляций, которых ждет от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас не подходящее время для выборов. Если мы хотим положить конец политическим спорам и продолжать работать сообща, то в стране есть соответствующие структуры, способные справиться с этим и дать обществу все необходимые ответы", - заявил Зеленский в телеобращении к украинцам.
Тем временем российские пропагандисты поспешили объявить, что Зеленский просто боится выборов, на которых у него нет шансов на победу, и тем самым Зеленский стал диктатором. И это говорят пропагандисты страны, где президент Владимир Путин находится у власти уже более 19 лет с небольшим перерывом. Пропагандисты цинично демонизируют решение Зеленского не проводить президентские выборы в военное время, забывая при этом о скандальном и осуждаемом Западом законе, подписанном Путиным в 2020 году, в мирное время, который позволяет ему баллотироваться на очередной срок, оправдывая свое решение опасениями по поводу глобальной нестабильности, распространения коронавируса и других угроз для России.
Кремлевские идеологи абсолютно заблуждаются, заявляя, что Зеленский однозначно проиграет выборы. Такие утверждения не имеют фактической основы. Более того, газета The New York Times пишет, что Зеленский прочно лидирует среди политиков, которым доверяет народ Украины. Недавний опрос беспартийной исследовательской группы "Единая Украина" показывает, что 91% украинцев доверяют Зеленскому, 87% доверяют генералу Залужному и 81% - основателю Киевского благотворительного фонда Сергею Притуле. Показательно, что Притула, который является одним из потенциальных кандидатов на пост президента, дал понять газете, что проводить президентские выборы во время войны бессмысленно и что Зеленский их в любом случае выиграет.
Россияне также утверждают, что конкурентом Зеленского за пост президента является начальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов, что не имеет независимого подтверждения. Кремлевские соловьи также считают, что Буданов готовится совершить государственный переворот, и вообще между Зеленским, Залужным и Будановым идет ожесточенная борьба, жертвой которой стал погибший в результате несчастного случая помощник Залужного.
Политолог и эксперт по России Карлис Даукштс говорит, что пропагандисты перед своей политически непросвещенной аудиторией выдают желаемое за действительное. Даукштс уверен, что между Зеленским и Залужным нет конфликта. Более того, между ними есть договоренность, что Зеленский как президент подчеркивает непоколебимую решимость Украины бороться до конца, а Залужный как военный апеллирует к Западу о том, что нынешняя позиционная война не принесет желаемого результата, и единственный выход - предоставить украинским вооруженным силам новейшие военные технологии.
По мнению Даукштса, заявления России о неизбежном поражении Зеленского на выборах - полная ложь. Для Зеленского было бы более выгодно, если бы президентские выборы состоялись в следующем году, потому что ясно, что он их выиграет и еще раз докажет всему миру свою легитимность. Это, по мнению Даукштса, доказывает, что Зеленский, не желая проводить выборы, действует как государственный деятель, думая не о своих интересах, а об интересах всей страны, внимание которой должно быть сосредоточено исключительно на успешном ведении войны, а не на каких-либо политических баталиях. Политолог считает, что больше всего следует опасаться выборов президента Украины Путину, поскольку ясно, что украинские выборы, несмотря на войну, будут свободными и честными, в отличие от выборов в России.
От Кенигсберга до Газы
Отставные российские военные в очередной раз пригрозили Западу ядерной войной, если будет ограничен доступ России к Балтийскому морю и заблокированы транзитные коридоры в Кёнигсберг (Калининград). В сообщениях подчеркивалось, что любые препятствия российским судам в Балтийском море будут восприняты как объявление войны России, и это неизбежно приведет к ядерному конфликту. Также прозвучала угроза заминировать все Балтийское море, и после этого страны Балтии десятилетиями будут бороться с последствиями.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Пропагандисты также обратились к осуждению "военных преступлений" Израиля, обвиняя Запад в двойных стандартах и лицемерии. А именно, Запад говорит о выдуманных военных преступлениях России в Украине, но закрывает глаза на реальные военные преступления в секторе Газа. Их волнует только Россия, защитница всех "униженных и оскорбленных". Радикальная пропагандистка Маргарита Симоньян даже заявила, что террористов ХАМАС в Газе почти нет, поскольку все их лидеры находятся в Катаре, а в Газе остаются только женщины и дети. Похоже, что, обвиняя Израиль в действиях в секторе Газа, русские пытаются "отмыть" свои собственные военные преступления на Украине.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
С другой стороны, пропагандист Владимир Соловьев заявил, что одобренные Западом израильские авиаудары по Сирии и Ливану означают карт-бланш для России, которая может законно атаковать те западные страны, которые производят оружие для Украины и готовят украинских "террористов". И начать надо с Германии.
Таким образом, на прошлой неделе российское телевидение четко обозначило внутриполитические послания для российской общественности. Самое главное, что Россия - чуть ли не последний островок христианской цивилизации среди извращений Запада, и весь блок НАТО нацелен на уничтожение России как государства и культуры. Украина же - "failed state", коррумпированная до мозга костей, проводит этнические чистки на своей территории, поэтому Россия должна остановить это. Россиян заваливают мессианскими историями об их предназначении и роли спасителей мира, главный из которых - Путин.
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