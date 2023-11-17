Видео ⟩ За занавесом: Америка - нация педофилов, а Зеленский - диктатор

По мнению Даукштса, заявления России о неизбежном поражении Зеленского на выборах - полная ложь. Для Зеленского было бы более выгодно, если бы президентские выборы состоялись в следующем году, потому что ясно, что он их выиграет и еще раз докажет всему миру свою легитимность. Это, по мнению Даукштса, доказывает, что Зеленский, не желая проводить выборы, действует как государственный деятель, думая не о своих интересах, а об интересах всей страны, внимание которой должно быть сосредоточено исключительно на успешном ведении войны, а не на каких-либо политических баталиях. Политолог считает, что больше всего следует опасаться выборов президента Украины Путину, поскольку ясно, что украинские выборы, несмотря на войну, будут свободными и честными, в отличие от выборов в России.

От Кенигсберга до Газы

Отставные российские военные в очередной раз пригрозили Западу ядерной войной, если будет ограничен доступ России к Балтийскому морю и заблокированы транзитные коридоры в Кёнигсберг (Калининград). В сообщениях подчеркивалось, что любые препятствия российским судам в Балтийском море будут восприняты как объявление войны России, и это неизбежно приведет к ядерному конфликту. Также прозвучала угроза заминировать все Балтийское море, и после этого страны Балтии десятилетиями будут бороться с последствиями.

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи