"Совесть мне ближе": Латвийская телезвезда о карьере в политике

Теле- и радиоведущая Байба Сипениеце-Гаваре, посетившая программу Kad viņas satiekas ("Когда они встречаются"), рассказала, что получила бесчисленное количество приглашений вступить в политические партии.
Перед президентскими выборами весной этого года в Сети распространялся опрос о всенародно избранном кандидате в президенты, в начале списка также упоминалось имя радиоведущей Байбы Сипениеце-Гаваре. Возникает вопрос, если бы появилась такая возможность, была бы она готова сделать шаг в политику? Она открыто выразила свое мнение.
"В отличие от других братьев по должности, я понимаю, что работать на государственных должностях и быть депутатом - это огромная ответственность", - сказал она.
"Мне поступали заманчивые предложения за большие деньги вступить в партию, но, говоря словами поэта, совесть мне все равно ближе, чем рубашка", - подытоживает Сипениеце-Гаваре.
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