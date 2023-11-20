"Я вне политики". О позиции в Даугавпилсе, которая на руку самим политикам

В Даугавпилсе распространена позиция "я вне политики", а после полномасштабного вторжения России в Украину некритическое отношение к местной власти только усилилось - такую точку зрения в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" озвучил актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов.
По мнению актера, даугавпилчанина с активной гражданской позицией Вадима Богданова, в его родном городе недавняя публикация журналистов-расследователей Re:Baltica "Модный царь Даугавпилса" о жизни не по средствам мэра города Андрея Элксниньша не особо заинтересовала местных.
"Нет, к сожалению. Есть ощущение какой-то безнадежности. Если раньше мне казалось, что мы внутри здесь ничего не можем сделать, поскольку, как мне видится, у нас только одно независимое местное СМИ - это "Чайка", но оно стоит в очень серьезной оппозиции среди горожан, и все ее публикации воспринимаются только как некие нападки на нашу местную власть.
Мне казалось, если это будет что-то более масштабное латвийское, то это хоть какие-то вопросы поставит. Но чуда не случилось.
Было воспринято ровно так, как и по отношению к "Чайке" все воспринималось. И поэтому, конечно, от этого грустно. И вот это чувство безнадежности, ты скатываешься в него с какой-то невероятной скоростью, и оттуда выбраться уже практически невозможно".
Богданов убежден, что отношение даугавпилчан к местной власти можно разделить на "до" и "после" начала полномасштабной войны России в Украине:
"После войны все разделилось на тех, кто за нас, так называемых русскоязычных, и кто против нас.
Так как Элксниньш и основная часть Даугавпилсской думы, как мне видится и как видится по их постам, как бы занимают очень непонятную позицию, так как остальная Латвия, скажем, как бы задает вопросы по этому поводу, то все начинают их защищать. Уже не имеет значения, ворует он, не ворует, это уже неважно - важно, что он за нас или, во всяком случае, не против нас. И как они думают, что это "против них", вообще вся эта история "идет против русскоязычных в целом", что, конечно же, бред. И поэтому тут сейчас это комментировать сложно".
Актер порассуждал о популярной в городе позиции быть "вне политики".
"Я не знаю, как в Риге, но здесь "я вне политики" или "политика - это моветон" - здесь это было очень распространено. Когда я вернулся сюда, восемь лет назад, здесь говорить о политике было даже как-то некрасиво. Просто это так было. Ну, как будто бы во что-то грязное влезаешь. И всем казалось, что это где-то, как-то, что это не наше дело вообще, это все грязь и так далее, что, конечно же, в какой-то мере является правдой, само собой.
Но только это также влияет на жизнь твою личную и так далее.
В общем, после 24 февраля активизировался весь этот электорат. И эти все популистские темы про русскоязычных, про то, что "нас тут обижают", "мы не дадим сносить памятники" и так далее, и тому подобное, конечно же, это стало очень хорошим рычагом для того, чтобы переманить их на свою сторону или поддерживать и так далее. И вот это, конечно же, сыграло очень большую роль".
Отвечая на вопрос, почему он занял активную политическую позицию и регулярно записывает пародийные ролики, посвященные местной власти, Вадим говорит, что просто поступает последовательно.
"Во-первых, я считаю, что это выражение "я вне политики" само по себе ошибочное с самого начала.
Потому что от этого напрямую зависит, как ты будешь жить. Это даже не про политику как таковую, это про твою жизнь просто.
И если ты от этого ограждаешься, то ты просто перестаешь участвовать в своей собственной жизни. И это появилось у меня, конечно, не сразу. Это я понял в России, что это важно. Но это не то чтобы влиять, влиять, наверно, сложно, но, во всяком случае, говорить об этом.
И уже вернувшись сюда, я не собирался изменять своим не то чтобы привычкам, своим принципам, можно так это назвать, наверно. Поскольку я не политик, не общественный деятель и так далее, то я выражаю свою позицию таким образом, каким я умею - делаю то, что мне близко, а это что-то около театра, около творчества. Это выражается в виде пародий, это попытки с юмором как-то это все рассказать о своей позиции".
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