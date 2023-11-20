"Я вне политики". О позиции в Даугавпилсе, которая на руку самим политикам

В общем, после 24 февраля активизировался весь этот электорат. И эти все популистские темы про русскоязычных, про то, что "нас тут обижают", "мы не дадим сносить памятники" и так далее, и тому подобное, конечно же, это стало очень хорошим рычагом для того, чтобы переманить их на свою сторону или поддерживать и так далее. И вот это, конечно же, сыграло очень большую роль".

Отвечая на вопрос, почему он занял активную политическую позицию и регулярно записывает пародийные ролики, посвященные местной власти, Вадим говорит, что просто поступает последовательно.

"Во-первых, я считаю, что это выражение "я вне политики" само по себе ошибочное с самого начала.

Потому что от этого напрямую зависит, как ты будешь жить. Это даже не про политику как таковую, это про твою жизнь просто.

И если ты от этого ограждаешься, то ты просто перестаешь участвовать в своей собственной жизни. И это появилось у меня, конечно, не сразу. Это я понял в России, что это важно. Но это не то чтобы влиять, влиять, наверно, сложно, но, во всяком случае, говорить об этом.

И уже вернувшись сюда, я не собирался изменять своим не то чтобы привычкам, своим принципам, можно так это назвать, наверно. Поскольку я не политик, не общественный деятель и так далее, то я выражаю свою позицию таким образом, каким я умею - делаю то, что мне близко, а это что-то около театра, около творчества. Это выражается в виде пародий, это попытки с юмором как-то это все рассказать о своей позиции".

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