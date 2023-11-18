"Латвия очень вкусная, потому что за год жизни здесь я набрал восемь килограмм. Тут очень вкусная еда, особенно выпечка", - признается Константин Никулин из Омска. "Латвия на вкус как горячие пирожки со шпеком или капустой", - говорит Анастасия Василенко из Мариуполя. "Латвия на вкус сладкая, с легкой горечью. Как горький шоколад", - такой нашу страну прочувствовала Анастасия Лёвина из Днепра.
В День независимости Латвии мы собрали ответы героев документальных фильмов "Мы здесь" порталов RUS TVNET и Chayka.lv, и у нас получилось очень трогательное мини-поздравление и признание в любви нашей стране!
А какая для вас Латвия на вкус?
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