Количество факультетов Латвийского университета сократят до пяти

Новая модель предусматривает объединение в один факультет медицины, естественных наук, математики и компьютерных наук прежних факультетов медицины, биологии, географии и наук о земле, химии, физики, математики и оптометрии и факультета компьютерных наук.

Хотя ранее рассматривался вопрос о слиянии факультета социальных наук и гуманитарного факультета, совет ЛУ решил объединить факультет социальных наук с факультетом бизнеса, управления и экономики. При этом гуманитарные науки будут объединены в гуманитарный факультет.

Новая модель включает в себя также факультет наук об образовании и психологии и юридический факультет.

Новая модель факультетов позволит улучшить сотрудничество в области научных исследований и облегчит студентам смену учебных программ без отчисления из университета. По словам Калвиньша, однозначного оптимального решения нет, но совет университета рекомендовал ректору сосредоточиться на построении факультетов в соответствии с направлениями исследований.

Теперь руководству университета нужно разработать модель функционирования новых факультетов, которая может быть представлена на рассмотрение со 2 января будущего года. Ожидается, что необходимые нормативные акты будут подготовлены до выборов нового ректора, которые состоятся 24 февраля. У нового ректора будет месяц до вступления в должность, чтобы сформировать свою команду, включая назначение деканов, а после инаугурации приступить к процессу консолидации.

В настоящее время в ЛУ 13 факультетов, охватывающих четыре отрасли науки.