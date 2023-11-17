Председатель Верховного суда: причины трагедии в Екабпилсе - комплекс системных недостатков

Кроме того, необходимо повысить эффективность использования предусмотренного гражданским процессом инструмента реабилитации применяющего насилие лица - курсы по снижению насильственного поведения. Их организаторы должны представлять суду и социальной службе информацию о результатах курсов, при этом срок освоения курсов следовало бы сократить с 12 до шести месяцев.

В докладе делается вывод, что в случаях, когда устанавливается временная защита от насилия, необходимо ввести активный контроль полиции над совершающими насильственные действия лицами высокого и очень высокого риска. В свою очередь, в уголовном процессе необходимо рассмотреть изменения нормативного регулирования, чтобы пострадавшее от насилия лицо могло просить более серьезной защиты, которая при высокой угрозе жизни или здоровью лица могла бы включать даже перемещение или изменение личных данных лица.

По мнению рабочей группы, в случае нарушения временной защиты от насилия лицо, применяющее насилие, должно понести такое наказание, которое не только соответствует тяжести деяния, но и способно изменить его отношение и восприятие. Для обеспечения этого в уголовном процессе чаще используется представленное Государственной службой пробации оценочное заключение о применяющем насилие лице, в которое включена всесторонняя и обоснованная фактами информация о способствующих образу мышления, отношению и определенному поведению лица социальных условиях.