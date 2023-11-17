В парке Аркадия открыли "Сад света"

Созданные художником Андрисом Эглитисом в "Саду света" световые объекты окружающей среды и различные элементы живого огня будут сплетаться с звуковыми импровизациями, созданного латвийскими музыкантами.

В "Саду света" можно наблюдать великолепное пространство визуального опыта, в котором люди чувствуют себя атмосферно вовлеченными и участвуют в его создании, дополняя ощущение общности и углубляя опыт идеи государственности. Художественную инсталляцию, предусмотренную в "Саду света", составляют три арт-объекта среды - круг, маяк и лишайник.