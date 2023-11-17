В парке Аркадия открыли "Сад света"

В Риге, в парке Аркадия, с 17 по 19 ноября с 18:30 до 23:00 всех желающих приглашают посетить "Сад света", сообщили в Рижском самоуправлении.
Созданные художником Андрисом Эглитисом в "Саду света" световые объекты окружающей среды и различные элементы живого огня будут сплетаться с звуковыми импровизациями, созданного латвийскими музыкантами.
Фото: "Сад света" в парке Аркадия
В "Саду света" можно наблюдать великолепное пространство визуального опыта, в котором люди чувствуют себя атмосферно вовлеченными и участвуют в его создании, дополняя ощущение общности и углубляя опыт идеи государственности. Художественную инсталляцию, предусмотренную в "Саду света", составляют три арт-объекта среды - круг, маяк и лишайник.
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