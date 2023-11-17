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Видео ⟩ Трагическая авария в Яунциемсе: BMW съехал с дороги, погиб водитель машины

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums

В пятницу, 17 ноября, около 15:30 в Госполицию поступила информация о ДТП в Риге, на Яунциема гатве, 50, сообщила порталу TVNET заместитель руководителя отдела общественных отношений Госполиции Илзе Юревица.

Автомобиль марки BMW съехал с проезжей части дороги, попал в аварию, в этом ДТП погиб водитель автомобиля.

За последние дни в результате ДТП в Латвии уже погибли несколько человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 70 ДТП, в них пострадали 23 человека, 3 погибли. Вынесено 515 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 227 о превышении скорости, 5 процессов об административных правонарушениях и 6 уголовных процессов об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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