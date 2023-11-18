Видео ⟩ Коллега вспоминает убитого депутата Лудзенского края Андриса Любку

Отец, муж, работодатель. Таким вспоминают родственники и друзья бизнесмена и депутат самоуправления Лудзенского края Андриса Любку, убитого в пятницу, 17 ноября, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
Хотя мотивы убийства еще не ясны, сотрудники Государственной полиции утверждают, что спор между ним и Игорем Хаитом, который стрелял в политика, разгорелся еще до совершения преступления.
В передаче упоминается, что Хаит является членом правления компании Rēzeknes būvserviss. Коллеги убитого Любки, однако, сомневаются, что убийство произошло в связи с его профессиональной деятельностью.
На месте происшествия, оцепленном полицией, можно было увидеть автомобиль, принадлежащий компании Любки Lūsēni.
"Почему так произошло? Мне трудно судить. Мы сегодня утром смеялись, много разговаривали. Он старался, что-то строил, были планы", - говорит коллега Любки Эдвинс Дзенис.
Также маловероятно, что убийство связано с политической деятельностью Любки. В самоуправление он был избран по списку Союза зеленых и крестьян.
"Эта версия исключена", - говорит мэр Лудзенского края Эдгар Мекшс.
Как сообщалось, в Резекне у магазина K Senukai в пятницу был застрелен предприниматель и депутат самоуправления Лудзенского края Андрис Любка.
Мэр Лудзенского края Эдгар Мекшс подтвердил агентству LETA, что от полиции поступила информация о смерти Любки.
Сразу же были начаты масштабные розыскные мероприятия, в ходе которых Госполиция объявила специальный план "Капкан" с привлечением сил полиции для розыска и задержания виновного. Примерно за полтора часа был установлен и задержан водитель разыскиваемого автомобиля.
В ходе выяснения обстоятельств произошедшего была получена информация, что стрелявший - Игорь Хаит 1975 года рождения, который вышел из автомобиля в Веремской волости Резекненского края.
По информации Firmas.lv, погибшему 1963 года рождения принадлежало деревообрабатывающее предприятие Lūsēni с фактическим адресом на улице Вароню в Резекне.
В прошлом году оборот предприятия составил 18 529 485 евро, а прибыль - 7 138 909 евро. Мужчина также работал в обществе Mežvidu līnis, обществе охотников Snaiperi, охотничьем клубе Ziķeri и обществе "Объединение крестьян-производителей Латгале".
Видео: Сюжет программы Panorāma
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