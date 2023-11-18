Видео ⟩ Коллега вспоминает убитого депутата Лудзенского края Андриса Любку

Хотя мотивы убийства еще не ясны, сотрудники Государственной полиции утверждают, что спор между ним и Игорем Хаитом, который стрелял в политика, разгорелся еще до совершения преступления.

В передаче упоминается, что Хаит является членом правления компании Rēzeknes būvserviss. Коллеги убитого Любки, однако, сомневаются, что убийство произошло в связи с его профессиональной деятельностью.

На месте происшествия, оцепленном полицией, можно было увидеть автомобиль, принадлежащий компании Любки Lūsēni.

"Почему так произошло? Мне трудно судить. Мы сегодня утром смеялись, много разговаривали. Он старался, что-то строил, были планы", - говорит коллега Любки Эдвинс Дзенис.

Также маловероятно, что убийство связано с политической деятельностью Любки. В самоуправление он был избран по списку Союза зеленых и крестьян.

"Эта версия исключена", - говорит мэр Лудзенского края Эдгар Мекшс.

Как сообщалось, в Резекне у магазина K Senukai в пятницу был застрелен предприниматель и депутат самоуправления Лудзенского края Андрис Любка.