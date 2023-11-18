Фото ⟩ Ночью Украину атаковало несколько волн российских беспилотников

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что атаки происходили в несколько волн, группами, в разных регионах Украины.

"Shahed атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных сил", - сказано в сообщении.

По словам представителей ВСУ, чтобы отразить атаку были привлечены авиация, зенитные ракетные войска и мобильные огневые группы.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что ПВО сбила "почти десяток" дронов, летевших в сторону столицы.

В Одесской области дрон попал в объект энергетической инфраструктуры, расположенный в Одесском районе. Повреждено административное здание. Произошел пожар, его локализовали. Пострадал один сотрудник, он госпитализирован.

В Запорожской области в результате атаки произошли пожары на объектах инфраструктуры. Взрывной волной в нескольких жилых домах повредило окна. О пострадавших не сообщается.