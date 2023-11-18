Фото ⟩ Ночью Украину атаковало несколько волн российских беспилотников

В ночь на субботу, 18 ноября, Украину атаковали 38 ударных российских беспилотников типа Shahed.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что атаки происходили в несколько волн, группами, в разных регионах Украины.
"Shahed атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных сил", - сказано в сообщении.
По словам представителей ВСУ, чтобы отразить атаку были привлечены авиация, зенитные ракетные войска и мобильные огневые группы.
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что ПВО сбила "почти десяток" дронов, летевших в сторону столицы.
В Одесской области дрон попал в объект энергетической инфраструктуры, расположенный в Одесском районе. Повреждено административное здание. Произошел пожар, его локализовали. Пострадал один сотрудник, он госпитализирован.
В Запорожской области в результате атаки произошли пожары на объектах инфраструктуры. Взрывной волной в нескольких жилых домах повредило окна. О пострадавших не сообщается.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!