Сб, 18.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Ночью Украину атаковало несколько волн российских беспилотников

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Результат атаки российского дрона
Результат атаки российского дрона Фото: Скриншот с Telegram dsns_telegram

В ночь на субботу, 18 ноября, Украину атаковали 38 ударных российских беспилотников типа Shahed.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что атаки происходили в несколько волн, группами, в разных регионах Украины.

"Shahed атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных сил", - сказано в сообщении.

По словам представителей ВСУ, чтобы отразить атаку были привлечены авиация, зенитные ракетные войска и мобильные огневые группы.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что ПВО сбила "почти десяток" дронов, летевших в сторону столицы.

В Одесской области дрон попал в объект энергетической инфраструктуры, расположенный в Одесском районе. Повреждено административное здание. Произошел пожар, его локализовали. Пострадал один сотрудник, он госпитализирован.

В Запорожской области в результате атаки произошли пожары на объектах инфраструктуры. Взрывной волной в нескольких жилых домах повредило окна. О пострадавших не сообщается.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх