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Фото ⟩ Жители и первые лица страны возложили цветы к памятнику Свободы

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Жители и первые лица страны возложили цветы к памятнику Свободы
Жители и первые лица страны возложили цветы к памятнику Свободы Фото: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 18 ноября, отмечая 105-летие провозглашения Латвийской Республики, жители Риги и первые должностные лица страны возложили цветы к памятнику Свободы.

Галерея: Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы

Ранее RUS TVNET писал, что 18 ноября, в 105-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики, по всей стране предусмотрена обширная программа мероприятий. 

В честь 18 ноября во всех регионах страны пройдут праздничные мероприятия, выставки и концерты.

В Риге состоится военный парад, в котором примут участие около 1500 земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов. Командовать парадом будет командующий Земессардзе полковник Каспар Пуданс, а принимать его - верховный главнокомандующий НВС, президент Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

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