Фото ⟩ Жители и первые лица страны возложили цветы к памятнику Свободы

Галерея: Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы

Ранее RUS TVNET писал, что 18 ноября, в 105-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики, по всей стране предусмотрена обширная программа мероприятий.

В честь 18 ноября во всех регионах страны пройдут праздничные мероприятия, выставки и концерты.

В Риге состоится военный парад, в котором примут участие около 1500 земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов. Командовать парадом будет командующий Земессардзе полковник Каспар Пуданс, а принимать его - верховный главнокомандующий НВС, президент Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш.