Автомобиль был припаркован на улице Виландес. Со всех сторон на автомобиле напечатаны слова Book of Kambala и фотография Камбалы в боксерских перчатках.

Марка автомобиля - Land Rover Discovery, информация, доступная CSDD, не указывает на то, что автомобиль ранее участвовал в каких-либо серьезных дорожно-транспортных происшествиях. Модели конкретной марки представляют собой семиместные автомобили, цены на которые различаются в зависимости от комплектации и года выпуска, но цена нового автомобиля может доходить до 90 000 евро.