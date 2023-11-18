Фото, Видео ⟩ Авто с изображением Камбалы попало в незавидную ситуацию в центре Риги

В центре Риги, на улице Виландес, был замечен автомобиль с роскошным изображением бывшего баскетболиста Каспара Камбалы. Сообщается, что колесо автомобиля было заблокировано. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, присланные очевидцем TVNET вечером в пятницу, 17 ноября.
Автомобиль был припаркован на улице Виландес. Со всех сторон на автомобиле напечатаны слова Book of Kambala и фотография Камбалы в боксерских перчатках.
Видео: Автомобиль с изображением бывшего баскетболиста Каспара Камбалы
Принадлежность автомобиля самому Камбале достоверно не подтверждена.
Марка автомобиля - Land Rover Discovery, информация, доступная CSDD, не указывает на то, что автомобиль ранее участвовал в каких-либо серьезных дорожно-транспортных происшествиях. Модели конкретной марки представляют собой семиместные автомобили, цены на которые различаются в зависимости от комплектации и года выпуска, но цена нового автомобиля может доходить до 90 000 евро.
Видео: Автомобиль с изображением бывшего баскетболиста Каспара Камбалы
Галерея: Автомобиль с изображением бывшего баскетболиста Каспара Камбалы
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