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Фото, Видео ⟩ Авто с изображением Камбалы попало в незавидную ситуацию в центре Риги

rus.tvnet.lv
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Фото: Apollo.lv aculiecinieks

В центре Риги, на улице Виландес, был замечен автомобиль с роскошным изображением бывшего баскетболиста Каспара Камбалы. Сообщается, что колесо автомобиля было заблокировано. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, присланные очевидцем TVNET вечером в пятницу, 17 ноября.

Автомобиль был припаркован на улице Виландес. Со всех сторон на автомобиле напечатаны слова Book of Kambala и фотография Камбалы в боксерских перчатках.

Видео: Автомобиль с изображением бывшего баскетболиста Каспара Камбалы

Принадлежность автомобиля самому Камбале достоверно не подтверждена. 

Марка автомобиля - Land Rover Discovery, информация, доступная CSDD, не указывает на то, что автомобиль ранее участвовал в каких-либо серьезных дорожно-транспортных происшествиях. Модели конкретной марки представляют собой семиместные автомобили, цены на которые различаются в зависимости от комплектации и года выпуска, но цена нового автомобиля может доходить до 90 000 евро.

Видео: Автомобиль с изображением бывшего баскетболиста Каспара Камбалы

Галерея: Автомобиль с изображением бывшего баскетболиста Каспара Камбалы

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