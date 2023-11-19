Австралия: китайский военный корабль глушил австралийских водолазов сонаром

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, инцидент произошел во вторник 14 ноября в международных водах у берегов Японии.

Военный корабль Китая приблизился к австралийскому фрегату HMAS Toowoomba в то время, когда на нем водолазы пытались очистить лопасти гребного винта от опутавших его рыболовных сетей. В этот момент, по словам министра, китайские военные использовали импульсы гидролокатора, представлявшие опасность для работающих на глубине водолазов.

Ричард Марлес рассказал, что водолазы были вынуждены прекратить работу и поднялись наверх, однако травм избежать не удалось. По его словам, хотя все полученные водолазами травмы относительно легкие, однако такое поведение китайских военных недопустимо.

«Австралия рассчитывает на то, что военные всех стран, включая Китай, будут действовать профессионально и учитывать требования безопасности», — подчеркнул Ричард Марлес.

Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Японии. По словам Марлеса, HMAS Toowoomba действовал в этих водах в рамках исполнения санкций ООН — дополнительных подробностей министр не привел.