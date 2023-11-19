ВСУ укрепляются на левом берегу Днепра, войска РФ отодвинуты на несколько километров

Она заявила, что украинские войска продолжают усиливаться на левом берегу Днепра.

"Предварительно цифры различаются от 3 до 8 километров в зависимости от специфики географии и ландшафтного дизайна левого берега. Уже минометные расчеты не достигают правого берега и поэтому это - определенное достижение, которое мы уже можем фиксировать," - сказала она.

По ее словам, российские воска продолжают массово применять артиллерию, несмотря на то, что ежедневно теряют от четырех до десяти артсистем.

У России еще есть достаточные резервы артиллерии и живой силы, признала Гуменюк.

Она также сказала, что

Россия разместила на левом берегу Днепра несколько десятков тысяч солдат.

"Там огромные силы, поэтому нам предстоит многое сделать", - отметила Гуменюк.

Гуменюк добавила, что создание ударных группировок войск РФ не фиксируется. По ее словам, это означает, что у России нет мощностей, чтобы готовиться к активным действиям.