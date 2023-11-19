ВСУ укрепляются на левом берегу Днепра, войска РФ отодвинуты на несколько километров

В воскресенье, 19 ноября, пресс-офицер Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ оттеснили российские войска на три-восемь километров от левого берега Днепра.
Она заявила, что украинские войска продолжают усиливаться на левом берегу Днепра.
"Предварительно цифры различаются от 3 до 8 километров в зависимости от специфики географии и ландшафтного дизайна левого берега. Уже минометные расчеты не достигают правого берега и поэтому это - определенное достижение, которое мы уже можем фиксировать," - сказала она.
По ее словам, российские воска продолжают массово применять артиллерию, несмотря на то, что ежедневно теряют от четырех до десяти артсистем.
У России еще есть достаточные резервы артиллерии и живой силы, признала Гуменюк.
Она также сказала, что
Россия разместила на левом берегу Днепра несколько десятков тысяч солдат.
"Там огромные силы, поэтому нам предстоит многое сделать", - отметила Гуменюк.
Гуменюк добавила, что создание ударных группировок войск РФ не фиксируется. По ее словам, это означает, что у России нет мощностей, чтобы готовиться к активным действиям.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!