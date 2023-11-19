В субботу в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек

Все три аварии с участием уязвимых участников дорожного движения произошли в Рижском регионе.

В целом за сутки зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения полиция в субботу задержала 20 водителей, в том числе у 13 концентрация алкоголя превышала полтора промилле, поэтому они будут привлечены к уголовной ответственности.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения вчера составлено 485 протоколов, в том числе 270 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.