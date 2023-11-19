Братья Мартиньша Ритиньша рассказали, что случилось с имуществом шеф-повара в Балтэзерсе

На вопрос, оставили ли они какие-нибудь вещи Мартиньша, чтобы сохранить ощущение присутствия, братья отвечают:

"У него было много фотографий. Многие из них были переданы в государственное учреждение. Остальные находятся здесь, в доме, и каждый день у нас перед глазами. Мы избавляемся только от тех вещей, которые просто занимают место и не очень нужны. Например, у Мартиньша был винный шкаф с очень хорошими, эксклюзивными винами, и мы продали его на аукционе. Получилось 14 000 евро, плюс еще 2 500 евро за одну из картин Андрея.

Эти деньги мы пожертвовали на благотворительность - на поддержку Украины.

Сейчас мы уже присмотрели хорошие вещи, с которыми хотим попрощаться. В подвале есть один дорогой тренажер и инфракрасная сауна. Нет смысла хранить вещи, которые сами по себе бесполезны. Если продажа пройдет успешно, эти деньги также пойдут в Украину. Это во имя будущей безопасности нашей родины".

Мартиньш Ритиньш окончил Вестминстерский техникум в Лондоне в 1971 году. С середины 1970-х до начала 1990-х работал в различных кейтеринговых компаниях гостиничной сети Grand Metropolitan Hotels. С 1984 по 1992 год он был владельцем компании Martins Catering Ltd в Торонто.

В 1993 году переехал в Латвию. В 1994 году Ритиньш стал директором и шеф-поваром вновь созданного ресторана Vincents, где занимал эту должность до 2017 года, когда управление рестораном было передано сомелье Раймонду Томсону.

В 1995 году Ритиньш начал вести телешоу "Что может быть лучше этого?", съемки которого были прекращены в 2015 году.

В 2007 году он был награжден орденом Трех Звезд пятой степени.

В 2018 году Мартиньш Ритиньш вернулся на телевидение с программой Tuč, tuč Rītiņš, которую показывали на канале LNT.

Галерея: Мартиньш Ритиньш

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